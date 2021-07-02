В поселках Сергиевского района благоустроили дворы

В поселках Сургут и Суходол в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" открыли большие игровые площадки с детским и спортивным оборудованием.
В рамках проекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в этом году благоустраивают 10 дворовых и 4 общественные территории в Сергиевском районе. Работа подрядчика во дворах закончена.
В поселке Сургут изменения произошли во дворах по ул. Победы, 2, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. У подъездов домов появились скамейки и урны, отремонтировано асфальтовое покрытие. Игровая зона стала местом притяжения маленьких и взрослых жителей восьми домов. На песчаном покрытии площадки установлены комплекс из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; детский игровой комплекс "Трактор"; карусели и качели "Гнездо", садово-парковый диван, скамейки и урны.
Глава поселения Сургут Сергей Содомов пояснил: "На этом месте ранее была детская площадка, но она пришла в негодность и стала небезопасной для детей. Поэтому было принято решение внести эту локацию в план мероприятий по благоустройству нацпроекта "Жилье и городская среда". В последнее время жители района стали больше интересоваться возможностью участия в данном проекте, видя результаты благоустройства дворов у своих соседей, родственников или друзей".
"Мы, конечно, очень довольны, что у нас появилась новая детская площадка. Нашим детям и внукам она очень нравится, они готовы играть здесь целый день", — рассказывает жительница Сургута Вера Богаткина.
Рады новой игровой площадке и жители дворов по ул. Школьной, 22 и 24. Для малышей здесь установлен большой детский комплекс и качели, для любителей активного отдыха — комплекс из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки с канатом. Площадка также ограждена и имеет песчаное покрытие. Вокруг стоят скамейки и урны.
Меняются на глазах в Сергиевском районе общественные пространства. В этом году в парковой зоне поселка Суходол проходит четыертый этап благоустройства. Построена сцена и места для размещения зрителей, смонтирован световой фонтан, устанавливают батуты. Обустроена беговая дорожка. На ранних этапах благоустройства здесь появилась детская площадка с игровым комплексом, качели, спортивная площадка с тренажерами, зона с оборудованием для скалолазания и даже горки для зимних забав.
В сквере по ул. Первомайской в поселке Сургут в рамках третьего этапа благоустройства сделана тротуарная дорожка. Ранее проведены работы по обустройству игровой зоны для детей, спортивной площадки с тренажерами и воркаутом, возведению сцены, монтажу уличного освещения.
Общественная территория по ул. Революции в поселке Серноводск, где для детей построен целый игровой "городок" с современными комплексами, "песчаными" домиками, качелями-каруселями, в этом году обрела ограждение. В сквере у школы по ул. Каськова в селе Калиновка сделано новое асфальтовое покрытие.
Всего же за три года с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Сергиевском районе стали комфортнее, удобнее и красивее 32 дворовые территории и 14 общественных пространств.
Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни в Самарской области продолжается. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что эти цели для губернии остаются безусловными приоритетами. При этом принципиальной позицией здесь является взаимодействие с жителями территорий на всех этапах: от подготовки и согласования проекта до приемки выполненных работ.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.