В поселках Сергиевского района благоустроили дворы

В поселках Сургут и Суходол в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" открыли большие игровые площадки с детским и спортивным оборудованием.

В рамках проекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в этом году благоустраивают 10 дворовых и 4 общественные территории в Сергиевском районе. Работа подрядчика во дворах закончена.

В поселке Сургут изменения произошли во дворах по ул. Победы, 2, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. У подъездов домов появились скамейки и урны, отремонтировано асфальтовое покрытие. Игровая зона стала местом притяжения маленьких и взрослых жителей восьми домов. На песчаном покрытии площадки установлены комплекс из пяти турников, шведской стенки и рукохода "Зигзаг"; детский игровой комплекс "Трактор"; карусели и качели "Гнездо", садово-парковый диван, скамейки и урны.

Глава поселения Сургут Сергей Содомов пояснил: "На этом месте ранее была детская площадка, но она пришла в негодность и стала небезопасной для детей. Поэтому было принято решение внести эту локацию в план мероприятий по благоустройству нацпроекта "Жилье и городская среда". В последнее время жители района стали больше интересоваться возможностью участия в данном проекте, видя результаты благоустройства дворов у своих соседей, родственников или друзей".

"Мы, конечно, очень довольны, что у нас появилась новая детская площадка. Нашим детям и внукам она очень нравится, они готовы играть здесь целый день", — рассказывает жительница Сургута Вера Богаткина.

Рады новой игровой площадке и жители дворов по ул. Школьной, 22 и 24. Для малышей здесь установлен большой детский комплекс и качели, для любителей активного отдыха — комплекс из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки с канатом. Площадка также ограждена и имеет песчаное покрытие. Вокруг стоят скамейки и урны.

Меняются на глазах в Сергиевском районе общественные пространства. В этом году в парковой зоне поселка Суходол проходит четыертый этап благоустройства. Построена сцена и места для размещения зрителей, смонтирован световой фонтан, устанавливают батуты. Обустроена беговая дорожка. На ранних этапах благоустройства здесь появилась детская площадка с игровым комплексом, качели, спортивная площадка с тренажерами, зона с оборудованием для скалолазания и даже горки для зимних забав.

В сквере по ул. Первомайской в поселке Сургут в рамках третьего этапа благоустройства сделана тротуарная дорожка. Ранее проведены работы по обустройству игровой зоны для детей, спортивной площадки с тренажерами и воркаутом, возведению сцены, монтажу уличного освещения.

Общественная территория по ул. Революции в поселке Серноводск, где для детей построен целый игровой "городок" с современными комплексами, "песчаными" домиками, качелями-каруселями, в этом году обрела ограждение. В сквере у школы по ул. Каськова в селе Калиновка сделано новое асфальтовое покрытие.

Всего же за три года с начала реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Сергиевском районе стали комфортнее, удобнее и красивее 32 дворовые территории и 14 общественных пространств.

Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни в Самарской области продолжается. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что эти цели для губернии остаются безусловными приоритетами. При этом принципиальной позицией здесь является взаимодействие с жителями территорий на всех этапах: от подготовки и согласования проекта до приемки выполненных работ.