Живодер, убивший котенка, не смог обжаловать приговор

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Куйбышевского райсуда от 30 марта, вынесенный мужчине за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в ночь с 8 на 9 октября 2020 г. в общежитии в Торговом переулке мужчина поссорился с женой и, чтобы ей отомстить, несколько раз ударил котенка о пол и стену. От полученных травм животное умерло. При этом посмотреть на расправу живодер позвал соседского ребенка.
Еще следователи предположили, что в декабре того же года, самарец похитил из чужой квартиры телефоны, планшет и продукты на общую сумму более 13 тыс. рублей.
Куйбышевский районный суд назначил мужчине за кражу наказание 200 часов исправительных работ, за жестокое обращение с животным — три года лишения свободы в колонии-поселении. По совокупности преступлений он получил три года лишения свободы в колонии-поселении.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевском районном суде, этот приговор обжаловал адвокатом подсудимого. Но областной суд не стал менять его.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!