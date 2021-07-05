Живодер, убивший котенка, не смог обжаловать приговор

Апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Куйбышевского райсуда от 30 марта, вынесенный мужчине за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября 2020 г. в общежитии в Торговом переулке мужчина поссорился с женой и, чтобы ей отомстить, несколько раз ударил котенка о пол и стену. От полученных травм животное умерло. При этом посмотреть на расправу живодер позвал соседского ребенка.

Еще следователи предположили, что в декабре того же года, самарец похитил из чужой квартиры телефоны, планшет и продукты на общую сумму более 13 тыс. рублей.

Куйбышевский районный суд назначил мужчине за кражу наказание 200 часов исправительных работ, за жестокое обращение с животным — три года лишения свободы в колонии-поселении. По совокупности преступлений он получил три года лишения свободы в колонии-поселении.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевском районном суде, этот приговор обжаловал адвокатом подсудимого. Но областной суд не стал менять его.