Волжское казачье войско не смогло оспорить решение о выселении из лесопарка

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе на решение первой инстанции об освобождении участка в парке 60-летия Советской власти. Территорию занимает Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация "Волжское казачье Войско".
Напомним, с требованием освободить парк ранее выступил департамент управления имуществом Самары. Казаки занимали 33,27 тыс. кв. м, на части этой земли располагаются четыре нежилых здания, 28 металлических гаражей, два металлических контейнера, четыре огороженные площадки для выгула лошадей, семь временных сооружений, бетонная площадка, металлический навес. По документам участок был предоставлен общественной организации "под размещение временных объектов зоны отдыха".
Год назад администрация Самары прекратила договор аренды, но Волжское казачье войско так и не покинуло парк. В апелляции арендатор заявлял о том, что объекты на участке принадлежат не ему, а другим лицам. Однако сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.