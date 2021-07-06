Волжское казачье войско не смогло оспорить решение о выселении из лесопарка

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе на решение первой инстанции об освобождении участка в парке 60-летия Советской власти. Территорию занимает Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация "Волжское казачье Войско".

Напомним, с требованием освободить парк ранее выступил департамент управления имуществом Самары. Казаки занимали 33,27 тыс. кв. м, на части этой земли располагаются четыре нежилых здания, 28 металлических гаражей, два металлических контейнера, четыре огороженные площадки для выгула лошадей, семь временных сооружений, бетонная площадка, металлический навес. По документам участок был предоставлен общественной организации "под размещение временных объектов зоны отдыха".

Год назад администрация Самары прекратила договор аренды, но Волжское казачье войско так и не покинуло парк. В апелляции арендатор заявлял о том, что объекты на участке принадлежат не ему, а другим лицам. Однако сведения о зарегистрированных правах отсутствуют.