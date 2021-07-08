"Радамире" не согласовали сокращение парковок на пр. Карла Маркса

Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары отказала ООО "Радамира" согласовать отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения парковочных мест.
Напомним, компания планировала построить 26-этажный дом на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Г. Митерева. В конце прошлого года "Радамира" получила разрешение на строительство. Весной жители близлежащего дома выступили против застройки. Затем компания объявила о поиске партнеров для освоения участка.
На комиссию по застройке был вынесен вопрос отклонения от предельных параметров разрешенного строительства: "Радамира" предлагала сократить количество парковок на квартиру до 0,7. Члены комиссии не поддержали эти корректировки.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))