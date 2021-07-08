"Радамире" не согласовали сокращение парковок на пр. Карла Маркса

Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары отказала ООО "Радамира" согласовать отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части сокращения парковочных мест.

Напомним, компания планировала построить 26-этажный дом на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Г. Митерева. В конце прошлого года "Радамира" получила разрешение на строительство. Весной жители близлежащего дома выступили против застройки. Затем компания объявила о поиске партнеров для освоения участка.

На комиссию по застройке был вынесен вопрос отклонения от предельных параметров разрешенного строительства: "Радамира" предлагала сократить количество парковок на квартиру до 0,7. Члены комиссии не поддержали эти корректировки.