Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу о получении четырех взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре района.

31-летняя подсудимая, работавшая в органах государственного пожарного надзора МЧС России по Самарской области получила взятку за незаконное включение в акт проверки отсутствие пожарных деклараций и их изготовление, а также за покровительство и возможность осуществления на объекте коммерческой деятельности без приведения в порядок помещений и территории.

В суде женщина не признала вину, от дачи показаний отказалась.

Суд назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на четыре года. Также на основании ст. 48 УК РФ ее лишили специального звания "капитан внутренней службы". Приговор в законную силу еще не вступил.