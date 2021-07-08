Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу о получении четырех взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре района.
31-летняя подсудимая, работавшая в органах государственного пожарного надзора МЧС России по Самарской области получила взятку за незаконное включение в акт проверки отсутствие пожарных деклараций и их изготовление, а также за покровительство и возможность осуществления на объекте коммерческой деятельности без приведения в порядок помещений и территории.
В суде женщина не признала вину, от дачи показаний отказалась.
Суд назначил ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на четыре года. Также на основании ст. 48 УК РФ ее лишили специального звания "капитан внутренней службы". Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!