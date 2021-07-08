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Клиенты группы банка "Открытие" заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии "Купонная"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2021 года более 17 тысяч клиентов группы банка "Открытие" получили доход от инвестиций по стратегии доверительного управления "Купонная". Общая сумма, выплаченная клиентам, составила более 1.5 млрд рублей. Средний срок инвестирования — 19 месяцев. Купонные выплаты в годовых находятся в диапазоне 11%-15%, в абсолютных значениях — 11%-32,5%.

Основой стратегии стали акции крупнейших российских корпораций: "Алроса", "Новатэк", "Яндекс", "Московская биржа", "МТС", "Магнит", "Роснефть", "Полюс", "Аэрофлот", "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и ГМК "Норильский никель". Компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов на рынке.

Доход по стратегии "Купонная" формируется за счет выплаты купона, если стоимость каждого из базовых активов будет не ниже его первоначальной стоимости на дату наблюдения. Кроме того, в условиях продукта заложен "автоколл" — сценарий, при котором в случае роста всех активов более, чем на 10%, продукт досрочно закрывается, и клиенты получают средства с выплаченным купоном. В этом году, благодаря росту базовых активов, из 17 095 контрактов "автоколл" сработал сразу по 7000. Это позволило клиентам получить всю сумму инвестирования — 3,5 млрд рублей, и реинвестировать средства в новые актуальные инвестиционные идеи.

Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие":

"Фабрика "Открытие Инвестиции" продолжает предлагать клиентам качественные инвестиционные продукты. Результаты первой половины 2021 года в очередной раз подтвердили эффективность стратегии "Купонная", которая обеспечивает приумножение инвестированного нашими клиентами капитала и его полную защиту при реализации негативного сценария на рынке".

Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов "Открытие Брокер":

"За высокими показателями доходности, которые радуют наших клиентов, кроется ежедневная работа экспертов по мониторингу и анализу рынка, постоянному совершенствованию стратегии и методов отбора активов. Стратегия "Купонная" работает уже третий год, доказав свою эффективность. С каждым годом растет самый важный для нас показатель — количество клиентов, которые доверяют нашему профессионализму".

Стратегия "Купонная" доступна только квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма инвестирования составляет 100 тысяч рублей для классического договора ДУ и 50 тысяч рублей при внесении средств на ИИС.

Стратегия и ее инвестиционная составляющая были разработаны в 2019 году экспертной командой фабрики "Открытие Инвестиции", созданной на базе банка "Открытие", "Открытие Брокер" и УК "Открытие". "Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий в составе группы ПАО Банка "ФК Открытие" инвестиционные продукты и решения АО "Открытие Брокер" и ООО "УК "ОТКРЫТИЕ".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 7 закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ). Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 31.03.2021 г. — 324 млрд рублей.

Гид потребителя

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