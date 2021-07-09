Двух предпринимателей подозревают в даче взятке начальнице ж/д станции в Сызрани

Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух предпринимателей по факту дачи взятки начальнику ж/д станции Сызрань-город. Об этом сообщили в следственном управлении.

По версии следствия, с 2018 по 2020 г. двое представителей фирмы передали железнодорожнице в сумме 265 тыс. руб. за организацию подачи железнодорожных вагонов на пути предприятия.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее суд вынес приговор бывшей начальнице той же станции 56-летней Елене К. Ее тоже признали виновной во взяточничестве. После возбуждения уголовного дела женщину уволили. Сызранский городской суд назначил ей штраф 2,6 млн рублей.