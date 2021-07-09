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Преступления Происшествия

Двух предпринимателей подозревают в даче взятке начальнице ж/д станции в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух предпринимателей по факту дачи взятки начальнику ж/д станции Сызрань-город. Об этом сообщили в следственном управлении.

По версии следствия, с 2018 по 2020 г. двое представителей фирмы передали железнодорожнице в сумме 265 тыс. руб. за организацию подачи железнодорожных вагонов на пути предприятия.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее суд вынес приговор бывшей начальнице той же станции 56-летней Елене К. Ее тоже признали виновной во взяточничестве. После возбуждения уголовного дела женщину уволили. Сызранский городской суд назначил ей штраф 2,6 млн рублей.

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Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

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Икс Игрек 03 июля 2021 20:46 В Самаре найдена убитой адвокат Екатерина Сокирская

Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

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Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать

Людмила Ерофеева 04 мая 2021 19:59 Из-за нарушений в Самарском пансионате для детей-инвалидов возбудили уголовное дело

Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.

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