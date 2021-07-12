В Самарской области изменилось расписание пригородных поездов

С 12 июля 2021 года изменяется расписание движения пригородных поездов на участке Жигулевское Море – Самара, сообщает пресс-служба КбшЖД.
Пригородный поезд № 6330/6329 Водинская (отпр.08.53) — Самара (приб.09.49) будет следовать по расписанию Водинская (отпр.09.07) — Самара (приб.10.03).
Пригородный поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.30) — Самара (приб.10.09) проследует по расписанию Жигулевское Море (отпр.08.35) — Самара (приб.10.14).
Пригородный поезд № 6334/6333 Курумоч (отпр.12.07) — Самара (приб.13.34) проследует по расписанию Курумоч (отпр.12.21) — Самара (приб.13.48).
Пригородный поезд № 6342/6341 Царевщина (отпр.14.03) — Самара (приб.15.17) проследует по расписанию Царевщина (отпр.14.55) — Самара (приб.16.09).
Пригородный поезд № 6316/6315 Курумоч (отпр.19.15) — Самара (приб.20.33) проследует по расписанию Курумоч (отпр.18.46) — Самара (приб.20.16).
Пригородный поезд № 6312/6311 Жигулевское Море (отпр.18.07) — Курумоч (отпр.18.55) устанавливается сообщением по рабочим дням Жигулевское Море (отпр.18.23) — Самара (приб.20.33)
Пригородный поезд № 6312/6311 Отвага (отпр.17.34) — Курумоч (отпр.18.55) устанавливается сообщением по выходным дням Отвага (отпр.17.50) — Самара (приб.20.33).
Время отправления и прибытия указано местное.
"Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО "Самарская пригородная пассажирская компания", также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
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