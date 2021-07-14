В селе Тимашево завершен проект "Чистое село"

В селе Тимашево завершены работы по восстановлению напорного канализационного коллектора на ул. Луговая. В ходе работ 1 680 м изношенного металлического коллектора заменили на более долговечный полиэтиленовый. Новый коллектор уложен на глубину 2 м.

Осенью 2020 г. жители села Тимашево подали заявку на участие в губернаторском проекте "СОдействие" для получения субсидии из областного бюджета на проведение работ по модернизации напорного канализационного коллектора. Спустя всего полгода, в июле 2021 года, работы по замене старого коллектора полностью выполнены.

Проект "Чистое село" — наглядная иллюстрация концепции программы губернатора Самарской области "СОдействие". Поддержка социально-значимых инициатив жителей региона — задача, которую неоднократно ставил Дмитрий Азаров перед главами муниципальных районов, и именно она лежит в основе проекта "СОдействие". Его уникальность в том, что это не просто программа финансирования из бюджета, а инструмент, помогающий выявить наиболее острые вопросы благоустройства, в которых готовы принять финансовое участие сами жители.

Общественная инициатива "Чистое село" имеет большое социальное значение и широкий общественный резонанс. Понимая, что в случае поломки изношенной системы канализации, будет остановлена работа социальных учреждений (детских садов, школ), организаций, подключенных к системе центральной канализации на территории сельского поселения Тимашево, а также градообразующего предприятия ООО "РКК-Самара", в реализации проекта были задействованы не только бюджетные средства, но также финансовые возможности предприятий и жителей села.

"Канализационные коллекторы — важнейшая составляющая социально-производственной инфраструктуры любого населенного пункта. Выход из строя коллектора может привести к разливу канализации на земли сельскохозяйственного назначения, сточные воды могут попасть в реку Большой Кинель, без канализации остановится работа организаций и предприятий, подключенных к системе центральной канализации, — комментирует Вячеслав Чаплыгин. — Поэтому своевременное восстановление канализационного коллектора позволило избежать проблем с промерзанием и его последующим разрывом".

Укладка нового канала проводилась в непростых условиях — заболоченность местности и близкорасположенные грунтовые воды серьезно усложнили работу строителей. "Инициатива, которую мы назвали "Чистое село" не просто про бытовое удобство сельчан. Это и решение вопроса экологии — канализационные отходы во время весеннего таяния снегов больше не будут попадать в окружающие водоемы и в последующем в реку Большой Кинель. А внимание к таким деталям поднимает престиж жизни на селе: чем комфортнее жителям, тем привлекательнее наше село для потенциальных новоселов", — делится житель с. Тимашево Дмитрий Елизаров.

Напоминаем, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе "СОдействие" и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в Губернаторском проекте "СОдействие". Их приём будет осуществляться конкурсной комиссией с 1 сентября до 1 ноября текущего года.

Подробная информация о правилах участия в проекте "СОдействие" размещена на сайте правительства Самарской области.