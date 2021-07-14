В селе Тимашево завершен проект "Чистое село"

В селе Тимашево завершены работы по восстановлению напорного канализационного коллектора на ул. Луговая. В ходе работ 1 680 м изношенного металлического коллектора заменили на более долговечный полиэтиленовый. Новый коллектор уложен на глубину 2 м.
Осенью 2020 г. жители села Тимашево подали заявку на участие в губернаторском проекте "СОдействие" для получения субсидии из областного бюджета на проведение работ по модернизации напорного канализационного коллектора. Спустя всего полгода, в июле 2021 года, работы по замене старого коллектора полностью выполнены.
Проект "Чистое село" — наглядная иллюстрация концепции программы губернатора Самарской области "СОдействие". Поддержка социально-значимых инициатив жителей региона — задача, которую неоднократно ставил Дмитрий Азаров перед главами муниципальных районов, и именно она лежит в основе проекта "СОдействие". Его уникальность в том, что это не просто программа финансирования из бюджета, а инструмент, помогающий выявить наиболее острые вопросы благоустройства, в которых готовы принять финансовое участие сами жители.
Общественная инициатива "Чистое село" имеет большое социальное значение и широкий общественный резонанс. Понимая, что в случае поломки изношенной системы канализации, будет остановлена работа социальных учреждений (детских садов, школ), организаций, подключенных к системе центральной канализации на территории сельского поселения Тимашево, а также градообразующего предприятия ООО "РКК-Самара", в реализации проекта были задействованы не только бюджетные средства, но также финансовые возможности предприятий и жителей села.
"Канализационные коллекторы — важнейшая составляющая социально-производственной инфраструктуры любого населенного пункта. Выход из строя коллектора может привести к разливу канализации на земли сельскохозяйственного назначения, сточные воды могут попасть в реку Большой Кинель, без канализации остановится работа организаций и предприятий, подключенных к системе центральной канализации, — комментирует Вячеслав Чаплыгин. — Поэтому своевременное восстановление канализационного коллектора позволило избежать проблем с промерзанием и его последующим разрывом".
Укладка нового канала проводилась в непростых условиях — заболоченность местности и близкорасположенные грунтовые воды серьезно усложнили работу строителей. "Инициатива, которую мы назвали "Чистое село" не просто про бытовое удобство сельчан. Это и решение вопроса экологии — канализационные отходы во время весеннего таяния снегов больше не будут попадать в окружающие водоемы и в последующем в реку Большой Кинель. А внимание к таким деталям поднимает престиж жизни на селе: чем комфортнее жителям, тем привлекательнее наше село для потенциальных новоселов", — делится житель с. Тимашево Дмитрий Елизаров.
Напоминаем, что жители всех муниципалитетов Самарской области могут принять участие в программе "СОдействие" и преобразить территорию, которая, по мнению жителей, нуждается в благоустройстве. Уже сейчас можно формировать заявки для участия в Губернаторском проекте "СОдействие". Их приём будет осуществляться конкурсной комиссией с 1 сентября до 1 ноября текущего года.
Подробная информация о правилах участия в проекте "СОдействие" размещена на сайте правительства Самарской области.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.