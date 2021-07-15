В Тольятти после публикаций в СМИ нашли подозреваемую в краже кредитки

Тольяттинские правоохранители задержали подозреваемую в краже банковской карты. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в июне правоохранители объявили в розыск 27-летнюю девушку, подозреваемую в краже денег с чужой кредитки. Потерпевшим оказался мужчина, ранее потерявший свою банковскую карту, а потом заметивший, что со счета стали пропадать деньги. Ущерб он оценил в 3 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опубликовали приметы подозреваемой и обратились к самарцам с просьбой сообщить о личности и местонахождении разыскиваемой.

"После опубликования ориентировки к полицейским обратился мужчина, который просил не называть его данных, и сообщил, что девушка, изображенная на фото, похожа на его знакомую", — отмечается в сообщении.

Полиция вычислила подозреваемую и задержала ее. Женщина рассказала, что нашла банковскую карту в одном из супермаркетов города. Обнаружив, что карта имеет функцию бесконтактного способа оплаты, она стала использовать ее и потратила свыше 3 тысяч рублей на личные цели.

В отношении подозреваемой в хищении денег с банковской карты возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств". Расследование уголовного дела продолжается.