Сергей Шатило и прокуратура подали жалобы на приговор о контрафакте

Сергей Шатило подал апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Самары, признавшего его виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий. Также апелляционное представление подала прокуратура. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Шатило обвиняли в том, что в 2015 и 2016 гг. он умышленно продал в перинатальный центр СОКБ незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб., а в больницу им. Пирогова — стоимостью свыше 74 млн рублей.
Кроме того, в больницу им. Пирогова поставили незарегистрированный магнитно-резонансный томограф общей стоимостью свыше 38 млн рублей. Однако приемочная комиссия медучреждения оборудование не приняла.
28 июня был вынесен приговор. Суд оправдал Сергея Шатило по двум эпизодам сбыта незарегистрированных медицинских изделий признал виновным в покушении на такое преступление по эпизоду с магнитно-резонансным томографом. Бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!