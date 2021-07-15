Сергей Шатило и прокуратура подали жалобы на приговор о контрафакте

Сергей Шатило подал апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Самары, признавшего его виновным в покушении на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий. Также апелляционное представление подала прокуратура. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Шатило обвиняли в том, что в 2015 и 2016 гг. он умышленно продал в перинатальный центр СОКБ незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью свыше 37 млн руб., а в больницу им. Пирогова — стоимостью свыше 74 млн рублей.

Кроме того, в больницу им. Пирогова поставили незарегистрированный магнитно-резонансный томограф общей стоимостью свыше 38 млн рублей. Однако приемочная комиссия медучреждения оборудование не приняла.

28 июня был вынесен приговор. Суд оправдал Сергея Шатило по двум эпизодам сбыта незарегистрированных медицинских изделий признал виновным в покушении на такое преступление по эпизоду с магнитно-резонансным томографом. Бизнесмена приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.