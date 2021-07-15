В Самарской области началась реализация проекта "Центральная улица"

По поручению главы региона в муниципальных районах Самарской области в этом году началась реализация проекта "Центральная улица". Обновляется не только проезжая часть, но и расположенные вдоль дороги места общественного отдыха, площади, скверы и тротуары.
Пилотный проект стартовал в прошлом году в селе Красный Яр. Одновременно с ремонтом сельских дорог благоустроили центральную площадь.
В 2021 году на реализацию проекта "Центральная улица" в рамках субсидий направлены средства городским округам Отрадный и Октябрьск, муниципальным районам Красноармейский, Нефтегорский, Шигонский.
"В рамках проекта "Центральная улица" выполняется ремонт не только проезжей части, но и ремонт прилегающей территории: благоустройство, обустройство, озеленение, делаются пешеходные зоны возможно даже строительство освещения и прочие работы, которые будут приводить всю территорию в благоустроенную, комфортную, современную зону. Местные жители принимают непосредственное участие в разработке проекта, вносят свои предложения", — рассказал ведущий специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Дувалкин.
Жители Красного Яра в полной мере уже оценили положительные изменения в жизни сельчан: "В центре села был просто асфальт с ямками и лужами, о которые споткнуться можно было, колясочнику не проехать и пожилому человеку сложно было пройти. Теперь здесь и фонтаны, и лавочки, и фонари красивые. Спасибо нашему губернатору, что есть такой замечательный проект", — поделилась председатель Красноярского районного общества инвалидов Наталья Никонова.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.