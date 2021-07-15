В Самарской области началась реализация проекта "Центральная улица"

По поручению главы региона в муниципальных районах Самарской области в этом году началась реализация проекта "Центральная улица". Обновляется не только проезжая часть, но и расположенные вдоль дороги места общественного отдыха, площади, скверы и тротуары.

Пилотный проект стартовал в прошлом году в селе Красный Яр. Одновременно с ремонтом сельских дорог благоустроили центральную площадь.

В 2021 году на реализацию проекта "Центральная улица" в рамках субсидий направлены средства городским округам Отрадный и Октябрьск, муниципальным районам Красноармейский, Нефтегорский, Шигонский.

"В рамках проекта "Центральная улица" выполняется ремонт не только проезжей части, но и ремонт прилегающей территории: благоустройство, обустройство, озеленение, делаются пешеходные зоны возможно даже строительство освещения и прочие работы, которые будут приводить всю территорию в благоустроенную, комфортную, современную зону. Местные жители принимают непосредственное участие в разработке проекта, вносят свои предложения", — рассказал ведущий специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Дувалкин.

Жители Красного Яра в полной мере уже оценили положительные изменения в жизни сельчан: "В центре села был просто асфальт с ямками и лужами, о которые споткнуться можно было, колясочнику не проехать и пожилому человеку сложно было пройти. Теперь здесь и фонтаны, и лавочки, и фонари красивые. Спасибо нашему губернатору, что есть такой замечательный проект", — поделилась председатель Красноярского районного общества инвалидов Наталья Никонова.