Экомобиль ГК "ЭкоВоз" отмечает пятилетний юбилей

В этом году ГК "ЭкоВоз" отмечает юбилей одного из своих самых ярких социальных проектов — Экомобиль. Ровно пять лет назад по улицам Тольятти начал курсировать бело-зеленый грузовичок с фирменным, известным всему городу знаком "ЭкоВоз". Жители города знают компанию как экологически-ответственное предприятие, поэтому с радостью откликнулись на участие в новом проекте.

Смысл проекта простой — раздельный сбор мусора. Экомобиль принимает собранный раздельно пластик, стекло, картон, металл, опасные отходы: ртутные градусники и лампы, батарейки. Все это потом отправляется на тольяттинский завод ГК "ЭкоВоз", где отходы проходят дополнительную сортировку и переработку, а некоторые фракции отправляются на другие специализированные предприятия. Например, опасные отходы, как батарейки, — в Челябинск, стекло- в Ульяновскую область.

За день Экомобиль делает несколько остановок в городе: расписание движения есть и в группе во ВКонтакте "ЭкоВоз", и на городских сайтах. К указанному времени жители уже ждут машину, держа в руках большие пакеты с раздельно собранным мусором.

"Запрос населения на экологическую культуру очень высок, за пять лет мы получили огромное количество отзывов, благодарностей от людей и предприятий за наш проект Экомобиль, — рассказывает директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. — Мы часто принимаем участие в городских и областных мероприятиях, на которых не только организовываем раздельный сбор, но и проводим выставки, разъяснительную работу. Популярность проекта давно вышла за пределы Тольятти: мы приезжаем и в другие города, а в Самаре с марта этого года экомобиль работает по определенному графику на постоянной основе".

Пионерами в любом деле быть всегда сложнее, но интереснее. Так, опыт ГК "ЭкоВоз" перенимают и другие предприятия. Вдохновившись успехом проекта Экомобиль, аналогичную машину год назад запустил в работу регоператор по обращению с ТКО в Самарской области — компания "ЭкоСтройРесурс". Запрос на раздельный сбор мусора в регионе очень высок, но люди порой не знают, куда нужно сдавать вторсырье, чтобы оно не лежало на полигонах, а получало вторую жизнь. Поэтому очень хорошо, что экомобили начали запускать и другие предприятия.

Очень важно отметить, что у Экомобиля ГК "ЭкоВоз" появились партнеры, которые помогают расширять географию проекта. Запустить машину в Самаре помог Поволжский банк Сбербанка, с которым компания давно и плодотворно сотрудничает. "Снижение собственного воздействия на окружающую среду — один из важных приоритетов не только компаний, но и каждого человека в отдельности, — отмечает председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. — Данный проект позволяет вовлечь еще больше жителей региона в процесс сокращения объемов отходов и потребляемых ресурсов, формируя полезные привычки".

Пять лет — серьезный срок, за который проект Экомобиль из пилота превратился во флагман. Сделано много: раздельно собраны тонны отходов, которые получили вторую жизнь, люди узнали, зачем собирать мусор раздельно, стали задумываться над проблемой образования отходов, а это первый шаг к осознанному потреблению, к пониманию личной ответственности за сохранение природы.

Поздравляем с первым юбилеем Экомобиль, благодарим сотрудников компании "ЭкоВоз", партнеров проекта, всех жителей Тольятти и Самары, кто участвует в проекте.