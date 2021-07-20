ФГУП ГЦСС: "Единый центр компетенций", обслуживающий все субъекты РФ, будет размещен в Самаре

ФГУП "Главный центр специальной связи" объявило о начале реализации проекта по созданию в Самаре "Единого центра компетенций" (ЕЦК). Центр будет управлять деятельностью ФГУП и его филиалов по всей стране. Инициатором дислоцировать структуру федерального масштаба в Самарской области выступил депутат Госдумы РФ от региона, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"По моему предложению — ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) разместит в Самаре свой "Единый центр компетенций", действующий на всю страну (мониторинг транспорта, расчет зарплат, call-центр). Это даст региону новые налоги и рабочие места. Ранее я просил об этом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева", —сообщил Александр Хинштейн.
Всероссийский центр, расположенный в Самаре, будет вести единый контроль заявок (call-центр), работать с обращениями клиентов, вести круглосуточный мониторинг автотранспорта ГЦСС и контролировать маршруты следования. Единый расчетный центр будет обрабатывать первичную бухгалтерскую документацию в интересах всех территориальных филиалов ГЦСС.
Как сообщается депутату в письме Минцифры РФ, центр планируется создать к концу 2022 года на базе Самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио — СОНИИР". Объем федеральных вложений в регион превысит 93,4 млн руб, а общая проектная численность сотрудников составит 82 человека.
Впрочем, по мнению парламентария, число занятых в офисе центра со временем может превысить 500 человек.
"Сейчас активно ведется процесс перенесения федеральных структур из Москвы в регионы. Одним из таких примеров и является создание офиса ГЦСС в Самаре", — отметил депутат.
Для реализации проекта подберут помещение площадью в 400 кв метров. Сейчас рассматривается размещение ЕЦК на базе Самарского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт радио" — СОНИИР.
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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
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