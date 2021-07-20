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Банк "Открытие": повышение ключевой ставки до 6% неизбежно

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"На предстоящем заседании Совета директоров Банка России мы ожидаем увеличения ключевой ставки на 50 б. п. — до 6%. Впрочем, вариант более значительного повышения вплоть до 6,5% также весьма вероятен — именно до этого уровня разогнались ожидания рынков после устных интервенций представителей Банка России и ускорения годовых темпов инфляции до 6,6%. Однако острой необходимости в таком шаге нет.

В пользу агрессивного повышения в основном говорят ожидания финансового рынка, которые сформировались под влиянием ястребиных заявлений представителей Банка России. Так, рыночные ожидания среднего уровня ключевой ставки в следующие три месяца составляют 6,5%, в четвертом квартале — 7,3%, при этом форвардные долгосрочные ставки долгое время находятся на уровне около 7%. Агрессивное увеличение ставки вслед за рынком можно ожидать в случае, если регулятор уверен в неизбежности ее повышения до высокого уровня. Учитывая, что рост ставки до 6,5% означает переход на траекторию, выходящую за пределы опубликованного ранее диапазона прогноза среднегодового уровня ставки на 2021 г. (4,8%-5,4%), регулятор должен актуализировать прогноз или дать рынку новый четкий сигнал по дальнейшим ожиданиям — это необходимо, чтобы предотвратить неконтролируемый рост ожиданий по процентной политике.

В то же время, если абстрагироваться от ожиданий рынка, сейчас экономика не демонстрирует необходимости более агрессивного ужесточения политики: темпы инфляции с устранением сезонности остаются высокими, но не ускоряются, внутренний спрос растет сдержанно, национальная валюта стабильна, бюджет в профиците, а непроцентные расходы бюджета в реальном выражении снижаются. Высокие темпы кредитования граждан отчасти будут сдерживать ужесточение банковских нормативов. При этом решение о повышении ставки на 50 б. п. оставляет Банку России возможность перейти в режим умеренно-жесткой политики на заседании в сентябре, но при этом дает больше пространства для решений, если инфляция все-таки замедлится или ситуация в мировой экономике начнет разворачиваться неблагоприятным образом".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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