В Утевке создадут мемориальный комплекс "Патриот"

В с. Утевка Нефтегорского района по инициативе ветеранов войны в Афганистане создается мемориальный комплекс "Патриот". Инициатива стала победителем конкурса губернаторского проекта "СОдействие" и за счет полученного гранта реализуется первая очередь строительства.
В рамках первой очереди будет создано специальное покрытие комплекса, произведен монтаж декоративного освещения и постаментов под мемориальные гранитные плиты, а также военную технику.
Озеленение вокруг комплекса, установка мемориальных гранитных плит и техники, систему видеонаблюдения запланировано во второй очереди.
Создание такого мемориального комплекса существенно усилит материальную базу для патриотического воспитания наших детей. Позволит отдать долг погибшим землякам и увековечить память об этих людях, а наличие демилитаризованной техники привлечет внимание к комплексу посетителей, особенно младшего возраста, считают инициаторы проекта.
"На все эти цели требуются значительные денежные средства. В связи с рядом причин, единственным источником финансирования указанных работ для нас является возможность участия в губернаторском проекте "СОдействие". Одним из условий такого проекта является софинансирование проведения планируемых работ от заинтересованных жителей и организаций. Поэтому ветераны войны в Афганистане сельского поселения Утевка обращаются ко всем неравнодушным жителям с просьбой оказать посильную благотворительную финансовую помощь", - говорит местный активист Владимир Пермяков.
По его словам, решением собрания ветеранов войны в Афганистане сельского поселения Утевка, лицом для сбора благотворительных пожертвований, выбран председатель общественного объединения ветеранов войны в Афганистане сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области Сучаев Александр Александрович (тел: 8 927 687 98 08).
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