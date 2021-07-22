Банк "Открытие": нейтральные сигналы в экономике позволят нефти вырасти до $72-74 за баррель

Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Переговоры ОПЕК+ в воскресенье 18 июля завершились решением продлить действие соглашения до конца 2022 г. и начать планомерное ежемесячное наращивание объемов добычи на 0,4 млн барр/сутки (мбс) с августа — как и было предложено на встрече 1 июля. Дополнительно участники договорились увеличить с 1 мая 2022 базовые уровни добычи нефти на 1,6 мбс. Они будут повышены не только для инициатора предложения ОАЭ (на 0,3 мбс), но и для России и Саудовской Аравии (на 0,5 мбс каждой), и некоторых других стран.

По итогам видеоконференции ОПЕК+ стороны констатировали улучшение фундаментальных показателей рынка нефти и снижение запасов в странах ОЭСР. Общая дисциплина соблюдения соглашения в июне составила 113%. С учетом оценки перспектив рынка нефти было решено в декабре 2021 г. оценить динамику рынка и степень выполнения соглашения, а также продолжать придерживаться ежемесячной оценки состояния рынка с целью свести объемы сокращения к нулю к сентябрю 2022 г. Следующая встреча назначена на 1 сентября 2021 г.

Решение ОПЕК+ наложилось на резкое изменение настроений участников рынка. Дельта штамм привел к возобновлению роста заболеваемости практически во всех регионах мира. Даже в вакцинированной Великобритании число новых случаев вновь вышло на близкие к пиковым уровни, но регистрируется в 5,5 раз меньше госпитализируемых и как минимум в 13 раз меньше (с лагом в 28 дней) количество смертельных случаев. Количество пациентов в госпиталях пока остается на уровне около 10% от пиковых, что является неплохим показателем, но тенденция к росту прослеживается и здесь. Становится понятно, что вакцинация не дает достаточную защиту от новых штаммов. При этом нет однозначного ответа, способна ли вакцинация в достаточной степени снизить нагрузку на систему здравоохранения с учетом повышенной заразности новых штаммов.

Информация о повсеместном росте заболеваемости привела к уходу от риска на рынках. В результате наблюдается характерное снижение основных индексов акций и рост спроса на американские гособлигации, что привело к снижению их доходностей ниже уровня 1,2%. Еще в марте бумаги были недооценены и их доходность превышала 1,7%, а сейчас наблюдается обратная реакция рынка. С учетом риторики ФРС и высокой инфляции, уровень 1,5-1,6% является более обоснованным и мы ожидаем коррекцию бумаг до этого уровня.

В результате достигнутого компромисса ОПЕК+, а также рисков снижения спроса на фоне очередной волны заболеваемости, нефть уходила в моменте ниже уровня 67,5 долл./барр. Снижение остальных сырьевых товаров было несколько меньшим.

ОПЕК также представил первый прогноз на 2022 год. Он предполагает рост среднегодового мирового потребления нефти на 3,3 мбс г/г до 99,86 мбс, при этом отметка в 100 мбс будет превышена во 2 полугодии. Спрос в странах ОЭСР вырастет на 1,5 мбс за счет прироста в Северной и Южной Америке, спрос в США будет лишь незначительно ниже уровня 2019 г., в основном из-за низкого спроса в транспортном секторе. Спрос на нефть в странах вне ОЭСР вырастет на 1,8 мбс. В Китае и Индии сохранится растущая динамика, рост составит 0,5 и 0,3 мбс соответственно (в 2021 г. прирост на 1,1 и 0,5 мбс) и будет поддерживаться потреблением в нефтехимии и транспортном секторе.

Объем предложения со стороны стран вне ОПЕК вырастет на 0,8 мбс г/г в 2021 г. и на 2,1 мбс в 2022 г. до 65,90 мбс, добыча нефти в России вырастет на 0,4% в 2021 г. и 4,1% в 2022 г., но останется на 4,6% ниже уровня 2019 г.

К среде 21 июня 2021 г. рынки начали отыгрывать потери начала недели, нефть марки Брент вернулась к более обоснованным 70 долларам за баррель. На этой неделе следим за новостями ЕЦБ и экономической статистикой. При сигналах замедления восстановления ведущих экономик возможен уход нефтяных котировок в зону 68-70 долларов за баррель. При нейтральных или позитивных сигналах возможен рост в зону 72-74 долларов за баррель".