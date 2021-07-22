В Самаре директора УК будут судить за упавший с крыши снег

В Самаре направили в суд уголовное дело директора ООО, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с декабря по март 2021 г. обвиняемый не направил подрядчика для очистки кровель домов, находящихся в управлении, а также не оказал услуги силами своих сотрудников.

В результате 27 марта 2021 г. снег и наледь упали с крыши дома на ул. Калинина на девочку 2017 года рождения. Ребенок не пострадал.

Кроме того, организация отвечала и за чистку кровли дома на пр. Юных Пионеров, с которой тоже упал снег. В результате 36-летний местный житель получил легкие травмы.