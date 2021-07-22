В Самаре осудили банду налетчиков на аптеки

Самарский областной суд вынес приговор трем участникам банды, грабившим аптеки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В зависимости от роли их обвиняли в разбое, незаконном хранении оружия и бандитизме.

В октябре 2017 г. двое обвиняемых при пособничестве третьего совершили разбойное нападение на аптеку на ул. Стара-Загора, 100а в Самаре. Налетчики угрожали двум работницам аптеки и украли 50 тыс. рублей.

Один из участников нападения в январе–феврале 2018 г. незаконно приобрел 110 патронов и хранил их дома в Тольятти. Этот же человек в феврале–марте 2020 г. создал банду для нападений на аптеки в Тольятти. В банды он вовлек своего сообщника по нападению в 2017 году.

Для следующих налетов злоумышленники использовали переделанные охотничьи ружья "ЗК" 1950 года выпуска 20 калибра и "ИЖ-К" 16 калибра, переделанные газовый и сигнальный пистолеты. С марта по 9 мая 2020 г. мужчины совершили четыре разбойных нападения на аптеки. Общая сумма похищенного составила 158 тыс. рублей.

Все трое подсудимых признали вину. В итоге им назначили 12 лет лишения свободы каждому. Еще один подсудимый получил три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.