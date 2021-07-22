В Самаре осудили банду налетчиков на аптеки

Самарский областной суд вынес приговор трем участникам банды, грабившим аптеки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В зависимости от роли их обвиняли в разбое, незаконном хранении оружия и бандитизме.
В октябре 2017 г. двое обвиняемых при пособничестве третьего совершили разбойное нападение на аптеку на ул. Стара-Загора, 100а в Самаре. Налетчики угрожали двум работницам аптеки и украли 50 тыс. рублей.
Один из участников нападения в январе–феврале 2018 г. незаконно приобрел 110 патронов и хранил их дома в Тольятти. Этот же человек в феврале–марте 2020 г. создал банду для нападений на аптеки в Тольятти. В банды он вовлек своего сообщника по нападению в 2017 году.
Для следующих налетов злоумышленники использовали переделанные охотничьи ружья "ЗК" 1950 года выпуска 20 калибра и "ИЖ-К" 16 калибра, переделанные газовый и сигнальный пистолеты. С марта по 9 мая 2020 г. мужчины совершили четыре разбойных нападения на аптеки. Общая сумма похищенного составила 158 тыс. рублей.
Все трое подсудимых признали вину. В итоге им назначили 12 лет лишения свободы каждому. Еще один подсудимый получил три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!