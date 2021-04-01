В Самаре начинается суд над налетчиками, грабившими аптеки

В полиции Тольятти закончено расследование серии налетов на аптеки бандой предполагаемого 41-летнего главаря Ильи Сидякина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.

Сидякин - личность в Автограде по-своему известная. В прошлом он был попадал в поле зрения правоохранитлей как участник группы "потрошителей игровых салонов". С февраля по июнь 2005 г. по Тольятти прокатилась волна налетов на игровые салоны. Все преступления совершались по одной схеме: ночью или под утро участники банды в масках врывались в зал и, угрожая персоналу обрезом, забирали выручку.

В итоге налетчики были пойманы. По версии следствия, именно Сидякин выбирал объект нападения и разрабатывал планы налетов. 28 апреля 2006 г. он был приговорен за участие в девяти налетах и незаконный оборот оружия к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Но приговор был обжалован, и Верховный суд России снизил ему срок до 10 лет. Из колонии он освободился в мае 2013 г. условно-досрочно.

По версии следствия, осенью 2017 г. Илья Сидякин вновь решил заняться вооруженными налетами, для чего собрал группу. Первым кому он предложил поучаствовать в банде оказался его знакомый по отсидке в колонии тольяттинец Александр Сухов, ранее судимый за тяжкие преступления. Третьим участником группы стал также его знакомый по исправительной колонии житель Тольятти Владислав Горячкин, проживавший в последние годы с семьей в Самаре. Чтобы вооружиться, Сидякин раздобыл два обреза охотничьих ружей.

Первым "делом" стало ограбление аптеки "Вита Экспресс" на ул. Стара Загора, 100 А, которую по просьбе Сидякина "подобрал" Горячкин. 8 октября 2017 г. угрожая обрезами двум сотрудницам аптеки Сидякин и Сухов забрали чуть больше 50 тыс. рублей. Горячкин же выступил в роли наводчика и шофера.

Затем банда на какое-то время распалась - Сухов по пьяной лавочке решил ограбить офис микрофинансовой организации, был осужден и освободился из колонии по УДО только 31 января 2020 года.

Сухов и Сидякин вновь решили заняться налетами на аптеки. К тому времени помимо обрезов они обзавелись двумя пистолетами. При передвижениях с оружием и перевозке похищенного сообщниками использовался общественный транспорт. В целях конспирации они одевали медицинские маски, шарфы, перчатки и одежду с капюшонами.

По версии следствия, в период с марта по май 2020 г. банда совершила еще четыре нападения на аптеки, похитив 153 тыс. рублей.

Задержали налетчиков 9 мая, в тот момент, когда они закрывали на ключ помещение очередной ограбленной аптеки на ул. Революционной. Силовики вовремя подоспели потому, что к ним своевременно поступила информация о разбое.

Впрочем, правоохранители к тому моменту уже вышли на след банды - отследив по камерам путь преступников после предыдущего ограбления, они узнали, что мужчины посещали кладбище. Опросив местного цветочника, оперативники узнали, что предполагаемые налетчики купили две розы. Цветы были найдены на могиле сожительницы одного из грабителей.

Сейчас Александр Сухов обвиняется в пяти разбоях, двух эпизодах незаконного оборота оружия и бандитизме, Владислав Горячкин - в участие в одном разбое и одном эпизоде незаконного оборота оружия. Это уголовное дело недавно поступило для рассмотрения в Самарский областной суд. Обвинительное заключение по нему утвердил заместитель прокурора области Алексей Павлов, сообщили в надзорном ведомстве.

Дело Ильи Сидякина было выделено в отдельное производство - он заключил досудебное соглашение. Ему вменяют пять разбоев, четыре эпизода незаконного оборота оружия и бандитизм.