В Чапаевске задержали двух подозреваемых в краже паяльной лампы и швейной машинки

Накануне около 2:30 ночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, охранявший общественный порядок в Чапаевске, получил информацию об инциденте, передает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

Бдительные соседи сообщили в полицию о том, что неизвестные выносят вещи из частного дома, расположенного на улице Севастопольской.

Патрульные выдвинулись на место происшествия и задержали двух мужчин. Выяснилось, что они проникли в строение, взломав входную дверь, и вынесли из дома два детских велосипеда, швейную машину, паяльную лампу и другие вещи.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанных — 48-летнего и 32-летнего местных жителей — коллегам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".