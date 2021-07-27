Должникам напомнят о необходимости погасить долги специальными пирамидами

Теперь они будут устанавливаться у подъездов многоквартирных домов, где живут должники.
Сразу несколько небольших "пирамид должника" появились на прошлой неделе в Октябрьском районе Самары. Они имеют привычный вид: черно-желтую расцветку и надпись "Здесь живет должник". В дополнение к ним на подъезде размещены объявления с номерами квартир должников и суммой долга, а также с предупреждением: "В случае непогашения задолженности в течение 20 дней предоставление коммунальной услуги водоотведения будет сначала ограничено, а затем полностью приостановлено".
Иными словами, канализация в квартирах должников будет точечно затампонирована. На соседей — добросовестных абонентов "РКС-Самара" — это никак не повлияет, ведь заглушка ставится на выпуск из конкретной квартиры.
Всего жители дома № 25 по ул. Ново-Садовой задолжали за холодное водоснабжение и водоотведение почти 250 тысяч рублей. Именно им адресованы предупреждения и надпись на пирамиде. Теперь об этих долгах знают все соседи. Как показала практика, только придание долгов гласности заставляет многих должников оплачивать свои квитанции. Мало кто хочет признаваться соседям, что живет за их счет. Жить по соседству с должниками никто не хочет, а продать жилье рядом с затампонированной квартирой гораздо сложнее.
Последние комментарии
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.