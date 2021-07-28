Тольяттинец стал жертвой мошенников, решив сыграть на онлайн-бирже

43-летний житель Тольятти, работающий мастером по холодильному оборудованию, стал жертвой интернет-мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Желая получить легкие деньги в виде прибыли на онлайн-бирже, он добровольно перечислил восемь тыс. рублей мошеннику, который в Интернет пообещал помочь ему вывести деньги после торгов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем при использовании онлайн-бирж, где обещают неоправданно высокую прибыль", — предупреждают правоохранители.