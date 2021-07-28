Дебошир ударил ножом инструктора по вейкбордингу в Новокуйбышевске

На озере в Новокуйбышевске 24-летнего спортсмена ударили ножом, сообщает samara.kp.ru.



Инцидент произошел 24 июля на озере Орлова. Инструктор по вейкбордингу Денис находился в баре, ожидая начала своей рабочей смены. В том же баре был мужчина, который начал размахивать ножом. Присутствующие, в том числе и Денис, просили дебошира убрать нож, в итоге мужчина ударил парня ножом в грудь. Пострадавший попал в реанимацию в критическом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали и арестовали на два месяца.

Как сообщает samara.kp.ru, нападавший был пьян и скрылся с места происшествия, однако позже заявил, что у него якобы эпилепсия и события того дня он не помнит.