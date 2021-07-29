Расследование убийства девушки в Самаре будут контролировать в центральном аппарате СК РФ

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК РФ по Самарской области доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу об убийстве 23-летней девушки в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.