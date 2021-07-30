Самарца, обвиняемого в вымогательстве и поджоге, оставили под стражей на три месяца

В четверг, 29 июля, Самарский райсуд Самары рассматривал ходатайство СУ СК РФ по Самарской области о продлении ареста 64-летнему Геннадию Казанцеву. Мужчину обвиняют в том, что он с сообщниками четыре дня держал в неволе гражданина Моисейчука, требуя от него оказать давление на подругу, чтобы та подарила неким лицам свою долю в квартире и автомобиль Subaru.

Также следствие подозревает Казанцева в поджоге дома в пос. Липяги — на основании видеозаписи, где виден человек, похожий на него.

Защита арестованного настаивает, что возраст, состояние здоровья и наличие дочерей девяти и 10 лет дает основание для применения меры пресечения, не связанной с лишением свободы. По мнению адвоката, опасение предварительного следствия о том, что мужчина скроется, окажет давление на свидетелей или уничтожит вещественные доказательства, могут быть предотвращены помещением Казанцева под домашний арест.

Как выяснилось на суде, расследование идет больше полутора лет, но следствию нужны еще три месяца для его завершения, так как они ожидают результатов психолого-психиатрической экспертизы потерпевшего.

Обследование заявителя провели по инициативе предварительного следствия, у которого, видимо, возникли сомнения в его адекватности. В течение трехдневной амбулаторной экспертизы врач не смог дать утвердительного ответа насчет психического здоровья потерпевшего, указавшего на Казанцева, как на участника своего пленения. Тогда была назначена повторная экспертиза, которая почему-то затянулась на несколько месяцев и все еще не готова.

На основании показаний этого человека следствие предъявило Казанцеву обвинение, а федеральный судья Александр Саломатин санкционировал его арест еще на три месяца.

По словам адвоката Константина Елисеева, основания для ареста надуманы и голословны, никакими материалами дела не подкреплены. Условия содержания своего подзащитного в СИЗО адвокат называет пыточными.

"События, описанные в заявлении потерпевшего, произошли в середине марта 2019 года, — заявил суду адвокат Елисеев. — Заявление в правоохранительные органы он написал в конце декабря того же года и там уже упоминается фамилия Казанцева. В октябре 2020 г. к моему подзащитному пришли с обыском и ему стало известно, в чем его подозревают. А арестовали его внезапно только месяц назад. За восемь месяцев Казанцев мог бы и скрыться, и давить на свидетелей, и уничтожить вещдоки, но доказательств этого суду сегодня не предъявлено. Только высказываются необоснованные предположения, что он может в будущем это сделать".

Также по мнению защитника, предварительное следствие неоправданно затянуто, несмотря на то, что ведется группой из шести следователей по особо важным делам. И причина тому — отсутствие оснований для уголовного преследования. В отдел же по расследованию особо важных дел СК это дело, подследственное полиции, попало из-за того, что в заявлении упоминается некая академия, к которой причастна Светлана Лада-Русь (ранее Пеунова).