Юная жительница Тольятти подозревается в краже золотых украшений у родственницы

В июне в полицию Автозаводкого района Тольятти обратилась местная 45-летняя жительница. Она сообщила, что из квартиры пропало золото на сумму 50 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выяснили, что заявительница живет в "трешке" с двумя родственниками, собственниками других комнат.

Следов взлома на дверях и окнах полицейские в комнате не нашли. Возникло предположение, что кто-то из родственников потерпевшей имеет отношение к происшествию. Подозрение пало на дальнюю родственницу самой старшей собственницы жилья.

Правоохранители установили места возможного нахождения ранее не судимой 18-летней местной жительницы, задержали и доставили в отдел полиции. Девушка не стала отрицать причастности к краже золотых украшений. Ключи от квартиры ей дала пожилая родственница, которую она приходила навещать и помогала ей по хозяйству. Воспользовавшись отсутствием в квартире остальных собственников, девушка похитила золотые украшения, и сдала их в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".