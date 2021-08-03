Грузовая переправа в Рождествено восстановлена

Самарское речное пассажирское предприятие 3 августа сообщает о возобновлении работы грузовой переправы "Октябрьский спуск - Рождествено".

В движении парома возможны небольшие задержки. Сегодня отправление судна из Рождествено намечено на 18:00, в 19:30 - рейс из Самары.



С 4 августа паром будет работать по расписанию.



Напомним, грузовая переправа остановила работу с 16:30 2 августа. Сообщалось, что у причала в Рождествено под тяжестью мусоровоза разрушились мостки.