Грузовая переправа в Рождествено восстановлена

Самарское речное пассажирское предприятие 3 августа сообщает о возобновлении работы грузовой переправы "Октябрьский спуск - Рождествено".
В движении парома возможны небольшие задержки. Сегодня отправление судна из Рождествено намечено на 18:00, в 19:30 - рейс из Самары.
С 4 августа паром будет работать по расписанию.
Напомним, грузовая переправа остановила работу с 16:30 2 августа. Сообщалось, что у причала в Рождествено под тяжестью мусоровоза разрушились мостки.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.