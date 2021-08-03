Таможенники из Самары задержали партию парфюмерию без маркировки

Сотрудник Самарской таможни в районе с. Большая Глушица задержали грузовик с парфюмерией без обязательной маркировки, сообщает ведомство.

В автомобиле, следовавшем из Казахстана в Москву, были более 12 тыс. флаконов парфюмерной продукции под марками Jo Malone, Tom Ford, Kilian и Byredo. На упаковках не было обязательной маркировки средствами идентификации.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев уточнил: "По вопросу подтверждения контрафактности задержанного товара сделаны соответствующие запросы правообладателям торговых знаков".