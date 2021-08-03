Таможенники из Самары задержали партию парфюмерию без маркировки

Сотрудник Самарской таможни в районе с. Большая Глушица задержали грузовик с парфюмерией без обязательной маркировки, сообщает ведомство.
В автомобиле, следовавшем из Казахстана в Москву, были более 12 тыс. флаконов парфюмерной продукции под марками Jo Malone, Tom Ford, Kilian и Byredo. На упаковках не было обязательной маркировки средствами идентификации.
Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев уточнил: "По вопросу подтверждения контрафактности задержанного товара сделаны соответствующие запросы правообладателям торговых знаков".
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Осенью к трутням отнашение меняет . хотя они нагло лезут в леток в улей рабочие пчёлы просто убивают их . Интересно как поступит министерство ? Уволенный с поста директора федерального Жигулевского заповедника Юрий Краснобаев не только отказывается сдавать депутатский мандат, ссылаясь на то, что ему "доверил народ", но и демонстративно вышел обратно на работу в заповедник.
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях