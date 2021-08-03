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ЖКХ и благоустройство Общество

СВГК открыла фронт-офис в Региональном центре обслуживания потребителей

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 августа, в Самаре распахнул свои двери для посетителей первый в области единый центр по работе с клиентами в сфере электро-, водо- и газоснабжения - "Региональный центр обслуживания потребителей" (РЦОП). Он расположился на ул. Ново-Садовой, 106, в БЦ "ЗИМ" (ранее ТД "Захар") на 2Б этаже. Фронт-офис в РЦОП разместило ООО "Средневолжская газовая компания". В новом офисе специалисты СВГК смогут консультировать до 30 человек в день, а общая ежедневная пропускная способность РЦОП составит около 500 посетителей.

Фото: предоставлено ООО "СВГК"

На современной площадке Регионального центра обслуживания потребителей жители Самары и области смогут комплексно решить вопросы энерго-, газо- и водоснабжения с представителями ряда крупнейших ресурсоснабжающих организаций.

В частности, специалисты ООО "Средневолжская газовая компания" будут консультировать клиентов по широкому перечню вопросов, связанных с газоснабжением: подключение к системе газоснабжения, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, установка и замена приборов учета газа и пр. Посетители смогут получить тот же полный комплекс услуг, которые оказываются сотрудниками СВГК и в территориальных центрах обслуживания клиентов.

Главное достоинство РЦОП - работа в формате "единого окна". Таким образом, клиенты, обратившиеся в СВГК, смогут, существенно сэкономив время, одновременно решить вопросы, связанные с деятельностью других ресурсоснабжающих организаций. На просторах нового центра представлены фронт-офисы ООО "Средневолжская газовая компания", ПАО "Самараэнерго", ООО "Самарские коммунальные системы", АО "Самарская сетевая компания", АО "Самарагорэнергосбыт", ООО "Самарская электросетевая компания".

 

В торжественной церемонии открытия Регионального центра обслуживания потребителей приняли участие первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, председатель правления ООО "СВГК" Иван Аветисян и другие руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций Самарской области.

Выступая с приветственным словом, Виктор Кудряшов отметил, что с инициативой создания единого центра два года назад выступило правительство Самарской области. Ресурсоснабжающие организации поддержали идею.

"Открытие центра - важное событие для всего региона. Идея его создания появилась два года назад, и сегодня мы уже видим конкретный результат. Благодарю руководителей ресурсоснабжающих компаний за то, что они сумели договориться, объединить усилия, и коллег из правительства Самарской области - за то, что обеспечили взаимодействие и координацию при реализации проекта", - сказал Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор смог на деле оценить преимущества сервисов нового центра. Получив первый талончик электронной очереди, Виктор Кудряшов пообщался со специалистами, которые дали исчерпывающие ответы на вопросы по подключению к различным инженерным системам.

 

"Теперь десятки тысяч потребителей смогут быстро в комфортных условиях получать комплекс необходимых услуг, решать вопросы по выверке платежных документов", - оценил плюсы работы первой в регионе объединенной площадки председатель регионального правительства.

Запуск РЦОП, подчеркнул Виктор Кудряшов, позволит экономить время, скажется на отношении потребителей к ресурсоснабжающим организациям и повлияет на состояние инвестклимата.

В свою очередь, председатель правления ООО "СВГК" Иван Аветисян отметил, что компания представлена в новом офисе теми же видами услуг, которые специалисты оказывают и в других офисах.

"Это все, что касается технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО): оформление договоров, получение доступа к личному кабинету, оплата услуг и многое другое. Здесь можно получить те же документы, которые клиенты запрашивают и в других наших офисах. Но главный плюс этого филиала - помимо наших услуг здесь можно получить услуги и остальных ресурсоснабжающих организаций, - рассказал Иван Аветисян. - Пока СВГК представлена в РЦОП двумя окнами. Считаем, что сегодня этого достаточно для планируемого потока клиентов, которые будут здесь обслуживаться. В случае, если поток окажется более интенсивным, рассмотрим возможность открытия дополнительных окон. По предварительной оценке, средняя пропускная способность должна составить 20-30 человек в день".

Не приходится сомневаться и в компетентности персонала - специалисты, работающие в РЦОП от СВГК, имеют колоссальный опыт взаимодействия с клиентами.

"Я работаю в Средневолжской газовой компании с 1999 года, - рассказывает специалист по работе с населением СВГК Галина Чугункина. - Чаще всего клиенты обращаются к нам за переоформлением лицевых счетов, заключением договоров на техническое обслуживание, заменой и установкой счетчиков, за отключением и подключением. Решаем общие и частные вопросы, распределяем, принимаем документы, консультируем и направляем. Главным в работе оператора считаю спокойствие, внимательность и клиентоориентированность. Важно, чтобы люди были довольны и не было нареканий".

РЦОП открыт в рамках деятельности правительства Самарской области по повышению качества предоставления услуг ЖКХ населению во исполнение постановления правительства РФ от 31 января 2017 г. №147Р об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

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