Жителя Самары будут судить за сбыт украденного телефона

В Красноглинский районный суд Самары направили уголовное дело мужчины, обвиняемого в сбыте украденного. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Осенью 2020 г. в пос. Волжский Красноярского района некая девушка попросила самарца сдать в ломбард мобильник, который она украла. Зная, что гаджет похищен, мужчина за 2 тыс. руб. сдал его по своему водительскому удостоверению в комиссионный магазин.