Евгений Чудаев вернулся в "ДК Древо"

Экс-министр строительства Самарской области Евгений Чудаев вернулся на работу в ООО "ДК Древо".
Напомним, Евгений Чудаев написал заявление об увольнении с поста министра по собственному желанию в апреле этого года. Он проработал в этой должности с декабря 2018 года. До того Чудаев руководил девелоперской компанией "Древо", принадлежащей его отцу.
6 июля в системе ИАС Seldon.Basis появилась информация об изменениях в органах управления организации. Генеральным директором "Древо" стал Евгений Чудаев.
Отметим, что бывший министр строительства заявлялся на участие в праймериз "Единой России". Кандидат намерен баллотироваться в губдуму от Красноярского избирательного округа №14.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))