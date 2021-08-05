Евгений Чудаев вернулся в "ДК Древо"

Экс-министр строительства Самарской области Евгений Чудаев вернулся на работу в ООО "ДК Древо".

Напомним, Евгений Чудаев написал заявление об увольнении с поста министра по собственному желанию в апреле этого года. Он проработал в этой должности с декабря 2018 года. До того Чудаев руководил девелоперской компанией "Древо", принадлежащей его отцу.

6 июля в системе ИАС Seldon.Basis появилась информация об изменениях в органах управления организации. Генеральным директором "Древо" стал Евгений Чудаев.

Отметим, что бывший министр строительства заявлялся на участие в праймериз "Единой России". Кандидат намерен баллотироваться в губдуму от Красноярского избирательного округа №14.