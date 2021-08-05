В поселке Рощинский коммунальщики готовятся к зиме

Подготовка к зиме и благоустройство территорий — вот приоритет в работе коммунальщиков в летние месяцы. 4 августа руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Александр Живайкин проверил ход работ в пгт Рощинский. Сейчас здесь идет активная замена водовода. Подрядчик использует технологию бурения, что позволяет избежать большого объема земляных работ и максимально сохранить покрытие проезжей части, тротуаров и газонов.
На встрече с депутатом жители Рощинского рассказали, что перемены в облике их поселка заметны каждому. Раиса Александровна переехала с мужем-военнослужащим в Рощинский из Германии. Тогда поселок производил унылое впечатление: обшарпанные дома, неухоженные скверы… Сейчас, по словам Раисы Александровны, Рощинский стал напоминать ее немецкий городок, оставшийся в воспоминаниях.
"Развитию инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов региона сейчас уделяется большое внимание. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров держит на личном контроле эти вопросы. Благодаря его работе в регион приходят серьезные федеральные средства. Задача депутатского корпуса — контроль за ходом работ по благоустройству. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш регион еще краше!" — уверен Александр Живайкин.
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!