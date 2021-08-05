В Самарской области обновили нормативы накопления ТКО для юрлиц

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области внес изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Поправки касаются банков, рынков и парков.

Повысились нормативы для банков и финансовых учреждений — с 1,16 куб. м/год (из расчета на одного сотрудника) до 2,31 куб. м/год.

Для ряда юрлиц пересмотрены нормативы в сторону уменьшения:

рынки продовольственные — с 1,01 куб. м/год до 0,28 куб. м в год (с 1 кв. м торговой площади);

рынки промтоварные — с 1,01 куб. м/год до 0,05 куб. м в год;

парки отдыха — с 3,50 куб. м/год (с 1 кв. м площади) до 0,01 куб. м/год;

организация, оказывающая ритуальные услуги (с 1 кв. м площади) — с 0,55 куб. м/год до 0,10 куб. м/год;

садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества (из расчета на одного участника (члена) — с 2,26 куб. м/год до 1,65 куб. м/год.

Кроме того, введены ранее не включенные в приказ от 2016 г. общественные организации: