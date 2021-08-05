В Самарской области обновили нормативы накопления ТКО для юрлиц

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области внес изменения в нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Поправки касаются банков, рынков и парков.
Повысились нормативы для банков и финансовых учреждений — с 1,16 куб. м/год (из расчета на одного сотрудника) до 2,31 куб. м/год.
Для ряда юрлиц пересмотрены нормативы в сторону уменьшения:
- рынки продовольственные — с 1,01 куб. м/год до 0,28 куб. м в год (с 1 кв. м торговой площади);
- рынки промтоварные — с 1,01 куб. м/год до 0,05 куб. м в год;
- парки отдыха — с 3,50 куб. м/год (с 1 кв. м площади) до 0,01 куб. м/год;
- организация, оказывающая ритуальные услуги (с 1 кв. м площади) — с 0,55 куб. м/год до 0,10 куб. м/год;
- садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества (из расчета на одного участника (члена) — с 2,26 куб. м/год до 1,65 куб. м/год.
Кроме того, введены ранее не включенные в приказ от 2016 г. общественные организации:
- зоопарк, ботанический сад — 0,18 куб. м/год (с 1 кв. м площади);
- учреждения религиозного культа (церкви, храмы, мечети, синагоги, монастыри — с 1 кв. м площади) — 0,11 куб. м/год.
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!