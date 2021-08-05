ФАС уличила компанию Халиуллова в недостоверной рекламе ЖК

УФАС по Самарской области усмотрело нарушения рекламного законодательства в отношении ООО "Специализированный застройщик "Стройлекс", подконтрольного сыну экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова.

Как пояснили корреспонденту "Волга Ньюс" в ФАС, речь идет о ЖК "Капитал", расположенном в границах улиц Санфировой, Гастелло и пр. Карла Маркса. Здесь запланировано строительство трех 23-этажных высоток комфорт-класса, сдача которых намечена на 2023–2025 годы.

Специалисты антимонопольной службы обнаружили баннер с рекламой современного ЖК. В нарушение закона "О рекламе" на баннере не было представлено обязательных сведений: адреса сайта единой информационной системы жилищного строительства, на котором осуществляется размещение проектной декларации, предусмотренной ФЗ, фирменного наименования застройщика (либо указанного в проектной декларации коммерческого обозначения, индивидуализирующего застройщика).

"Кроме того, в рекламе ЖК "Капитал" отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. — В тексте были указаны следующие фразы: "удобная транспортная развязка", "двор-парк без машин", "коворкинг центр на 1 этаже", "географический центр города", "домофон в теплом закрытом холле". При этом в проектной декларации указанные фразы не нашли своего подтверждения. Кроме того, в генеральном плане Самары понятие "центр города" отсутствует".

Антимонопольщики признали размещенную рекламу ненадлежащей, но предписание устранить нарушения ФЗ не выдали "в связи с прекращением распространения рекламы". Материалы переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении застройщика "Стройлекс".

Напомним, ООО Специализированный застройщик "Стройлекс", согласно ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2006 году. Уставный капитал — 45,11 млн рублей. Выручка в 2020 г. составила 21,6 млн руб., чистая прибыль — 8,95 млн рублей. Собственник — Равиль Халлиулов, которому также принадлежат ООО "Вира-групп", ООО "Вира-девелопмент" и другие компании. В 2020 г. ООО "Строекс" зарегистрировал товарный знак ГК "Вира", известной такими ЖК, как "Две реки" на стрелке рек Сухая Самарка и Татьянка, "Майский" в границах улиц Ставропольской, Майской, Нагорной, Советской, "Парк Металлургов", "Атмосфера" (в границах улиц Восьмой радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло).