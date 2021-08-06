Команда Тольяттинской ТЭЦ завоевала "бронзу" соревнований профмастерства ПАО "Т Плюс"

Команда Тольяттинской ТЭЦ вошла в тройку призеров корпоративных соревнований профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс".
За звание лучших по профессии боролись 7 команд из Самарского, Оренбургского, Кировского, Пермского, Ульяновского, Владимирского и Свердловского филиалов энергокомпании. Команда Тольяттинской ТЭЦ, представлявшая Самарский филиал, выступала под руководством заместителя главного инженера станции по эксплуатации Владимира Васильева.
Команда ТоТЭЦ набрала наибольшее количество баллов сразу на трех этапах из девяти: проверке знаний нормативно-технической документации; работе станции по диспетчерскому графику и пуске турбины на специализированном тренажере. Кроме того, начальник смены котлотурбинного цеха ТоТЭЦ Константин Ошкин был признан лучшим по профессии. В результате, набрав 2769,7 балла, тольяттинцы завоевали "бронзу".
"Подобные мероприятия крайне важны и актуальны для постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
По итогам соревнований профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций 1 место заняла команда филиала "Оренбургский" (2963,9 балла), 2 место — команда филиала "Пермский" (2845,6 балла). Победители корпоративного конкурса будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС в Сочи.
Последние комментарии
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!