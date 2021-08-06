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ЖКХ и благоустройство Общество

Команда Тольяттинской ТЭЦ завоевала "бронзу" соревнований профмастерства ПАО "Т Плюс"

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Тольяттинской ТЭЦ вошла в тройку призеров корпоративных соревнований профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций ПАО "Т Плюс".

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

За звание лучших по профессии боролись 7 команд из Самарского, Оренбургского, Кировского, Пермского, Ульяновского, Владимирского и Свердловского филиалов энергокомпании. Команда Тольяттинской ТЭЦ, представлявшая Самарский филиал, выступала под руководством заместителя главного инженера станции по эксплуатации Владимира Васильева.

Команда ТоТЭЦ набрала наибольшее количество баллов сразу на трех этапах из девяти: проверке знаний нормативно-технической документации; работе станции по диспетчерскому графику и пуске турбины на специализированном тренажере. Кроме того, начальник смены котлотурбинного цеха ТоТЭЦ Константин Ошкин был признан лучшим по профессии. В результате, набрав 2769,7 балла, тольяттинцы завоевали "бронзу".

"Подобные мероприятия крайне важны и актуальны для постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

По итогам соревнований профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлектростанций 1 место заняла команда филиала "Оренбургский" (2963,9 балла), 2 место — команда филиала "Пермский" (2845,6 балла). Победители корпоративного конкурса будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС в Сочи.

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