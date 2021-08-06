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Общество

ГИБДД: Работы по ремонту на новой развязке в Тольятти завершат к 1 сентября

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуация с дорогой на новой развязке в Тольятти ухудшилась - Выявлены серьезные дефекты на дорожном покрытии. Сейчас рабочие восстанавливают дорожное покрытие развязки на трассе М-5. О проведенных проверках сообщили в ГИБДД Самарской области.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к руководству региональной ГИБДД с просьбой подключиться к ситуации с транспортной развязкой на федеральной трассе М5 в Тольятти. Развязка была сдана в прошлом году, однако дорожное покрытие уже пришло в неудовлетворительное состояние.

"4 августа Госавтоинспекцией в рамках повседневного надзора было установлено, что ситуация ухудшилась, образовались более глубокие дефекты проезжей части в виде волнообразования, просадок и коллейности. Госавтоинспекцией будет принят весь комплекс мер по их оперативному устранению", — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

С 19 июля на трассе М-5 на месте транспортной развязки из-за ремонта изменилась схема движения. Ограничение будет действовать до 12 августа.

28 июля сотрудники Госавтоинспекции изучили обстановку на развязке и подтвердили наличие дефектов дорожного покрытия (колея, выбоины, просадки, асфальтобетонные наплывы). "По результатам, владелец автомобильной дороги будет привлечен к административной ответственности. С целью устранения недостатков было выдано предписание на их устранение", отметили в ГИБДД.

Кроме того, 29 июля в ходе проверки организации движения по временной схеме были выявлены недостатки в установке временных дорожных знаков. В отношении подрядной организации составлен административный протокол по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, выдано предписание, которое на сегодняшний момент исполнено.

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