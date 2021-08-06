ГИБДД: Работы по ремонту на новой развязке в Тольятти завершат к 1 сентября

Ситуация с дорогой на новой развязке в Тольятти ухудшилась - Выявлены серьезные дефекты на дорожном покрытии. Сейчас рабочие восстанавливают дорожное покрытие развязки на трассе М-5. О проведенных проверках сообщили в ГИБДД Самарской области.
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к руководству региональной ГИБДД с просьбой подключиться к ситуации с транспортной развязкой на федеральной трассе М5 в Тольятти. Развязка была сдана в прошлом году, однако дорожное покрытие уже пришло в неудовлетворительное состояние.
"4 августа Госавтоинспекцией в рамках повседневного надзора было установлено, что ситуация ухудшилась, образовались более глубокие дефекты проезжей части в виде волнообразования, просадок и коллейности. Госавтоинспекцией будет принят весь комплекс мер по их оперативному устранению", — сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
С 19 июля на трассе М-5 на месте транспортной развязки из-за ремонта изменилась схема движения. Ограничение будет действовать до 12 августа.
28 июля сотрудники Госавтоинспекции изучили обстановку на развязке и подтвердили наличие дефектов дорожного покрытия (колея, выбоины, просадки, асфальтобетонные наплывы). "По результатам, владелец автомобильной дороги будет привлечен к административной ответственности. С целью устранения недостатков было выдано предписание на их устранение", отметили в ГИБДД.
Кроме того, 29 июля в ходе проверки организации движения по временной схеме были выявлены недостатки в установке временных дорожных знаков. В отношении подрядной организации составлен административный протокол по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, выдано предписание, которое на сегодняшний момент исполнено.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров