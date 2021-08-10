Владелица базы отдыха обвинила полицейских в вымогательстве

В понедельник, 9 августа, в Ставропольском районном суде Самарской началось судебное следствие по обвинению владелицы базы отдыха "Хуторок озерный" Ольги Кулаксыз в умышленном уничтожении чужого имущества. На скамье подсудимых вместе с ней предполагаемый исполнитель поджогов Егор Федин.

Напомним, конфликт между предпринимательницей и местными дачниками перешел в уголовную плоскость после того, как жилой дом активистов Устименко дважды подожгли.

На заседании подсудимая вину не признала, но второй обвиняемый дал развернутые показания против нее. Кулаксыз, рассказывая предысторию криминальных событий, обвинила потерпевших Устименко в мошенничестве и поджоге объектов ее базы отдыха. Кулаксыз утверждала, что также стала объектом вымогательства со стороны местных правоохранителей. Она заявила: "Неоднократно ко мне обращались с просьбой переоформить часть домов на различных людей, в том числе и полиция Ставропольского района. Савенков Евгений, уголовный розыск, вызывал меня к себе и говорил, что надо поделиться. Аверина Юлия, начальник Ставропольского ОСП, когда сожгли "Дом рыбака", прислала СМС "А что Вы ждали? Вам же предлагали решить вопрос". Доценко Александр, ОБЭП Ставропольского района предлагал оформить часть домов на берегу в его собственность".

Также Кулаксыз вела речь о неких инвесторах, которые вложились в ее бизнес. С мая 2019 г. по сегодняшний день она приобрела 160 дачных участков, что составляет больше половины территории, закрепленной за СНТ "Красное поле".

Впрочем на скупку земли могли пойти и те деньги, которые Кулаксыз вывела из банкротящегося ООО "АРТиФАКТ" (дело А55-13849/2019). "Кулаксыз О. С, являлась руководителем должника с 20.03.2018 г. по 03.02.2019 г. В период своего руководства должником Кулаксыз О.С. были совершены ряд сделок, направленных на отчуждение принадлежавшего должнику имущества и имущественных прав. С 14.06.2018 г. по 28.12.2018 г., Кулаксыз О.С. по разным основаниям произвела существенный вывод денежных средств на общую сумму 14 040 447,70 руб., из которых на свой личный счет — 9 521 360 руб… В частности о недобросовестности действий Кулаксыз О.С. при совершении рассматриваемых сделок свидетельствуют их совершение в отношении заинтересованного лиц (самой себя), не передача Кулаксыз О.С. документов о деятельности должника вновь назначенному руководителю, равно как и непредставление Кулаксыз О.С. как контрагентом по заключенным договорам документов об исполнении обязательств".