Реставрация исторической мечети в Самаре завершится к октябрю

В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть на ул. Алексея Толстого, 61 будет праздновать 130-летие со дня открытия. Именно к этой дате было решено отреставрировать объект культурного наследия регионального значения. Ход работ проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров.

Здание Самарской исторической мечети было построено в 1891 году на средства симбирского фабриканта Тимербулата Акчурина. В годы советской власти здесь размещался детский сад. А 16 лет назад мечеть была возвращена верующим.

"Это одна из старейших мечетей Самарской области, которая сохранилась до наших дней. Мы активно ведем реставрационные работы, чтобы успеть все закончить к юбилею", - отметил председатель совета местной мусульманской религиозной организации "Самарская историческая мечеть" Усман Илингин.

Масштабная реконструкция исторического здания началась несколько лет назад. За эти годы был укреплен фундамент мечети. К исторической части объекта пристроили двухэтажное здание с куполом и 38-метровый минарет c видом на Волгу и центр областной столицы. "Все подготовили для росписи купола. Нашли самарских умельцев - они оформляли Софийский собор, поэтому мы их решили привлечь", - добавил Усман Илингин. Кроме того, построен цокольный этаж, где размещены инженерные помещения, гардероб и санузел.

Даже во время проведения работ мечеть продолжает работать. "Мусульмане ждали и ждут, когда завершатся работы и наша мечеть заработает полноценно. Конечно, молитвы не прекращались, мы также оказывали необходимую помощь нуждающимся, устраивали благотворительные обеды. После реставрации мы продолжим оказывать социальную поддержку большему количеству верующих", - отметил имам Самарской исторической мечети Наиль Биктаев.

Руководитель подрядной организации Тахир Аюпов заверил, что к юбилейной дате основные виды работ будут завершены. "Большие работы ведутся на фасадах. Здесь много лепнины, которую мы восстановили по эскизам 1903 года, осталось установить два мозаичных панно - одно делают самарские компании, второе - с записями из аятов Корана - мы заказали в Ташкенте, уже скоро оно прибудет в Самару. Впереди - внутренняя отделка помещений и молельных залов и благоустройство территории", - рассказал он. Здесь же будет возрождена старейшая библиотека с уникальными книгами.

Во время осмотра губернатор поручил главе Самары Елене Лапушкиной оказать содействие и привести в порядок фасады домов, расположенных рядом с исторической мечетью.

"Проект очень достойно выглядит. Уверен, что все задуманное будет сделано в обозначенные сроки и обновленная историческая мечеть вновь порадует своей красотой жителей и гостей Самарской земли", - подчеркнул Дмитрий Азаров.