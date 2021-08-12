Самарские таможенники задержали партию контрафактных iPhone

Сотрудники Самарской таможни задержали партию поддельных iPhone, сообщает ведомство.

На трассе А-300 около с. Большая Глушица они задержали направлявшийся в Москву грузовик. В машине было 168 смартфонов, кабели, адаптеры питания, наушники и коробки для телефонов с логотипом iPhone.

Однако правообладатель "Эппл Инк." заявил, что товар является контрафактным. Единственным лицом, уполномоченным ввозить на территорию РФ продукцию, маркированную указанными товарными знаками, является ООО "Эппл Рус". Ущерб составил около 6 млн рублей.

Материалы проверки передали в МВД для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").