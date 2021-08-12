Предпринимателя из Самары обвиняют в невыплате зарплаты

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.