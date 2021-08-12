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Строительство Строительство и недвижимость

СОФЖИ не удается собрать земли под "5 кварталов"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары добился отмены решения по землям, входящим в квадрат улиц проекта "5 кварталов".

Напомним, речь идет об участках на ул. Садовой, 116-118. По этим адресам расположены жилые дома 1885 и 1917 года постройки, которые в 2015 г. по договору отселения выкупил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Год назад организация обратилась в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без торгов и бесплатно. Власти отказали, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Кроме того, закон запрещает приватизацию земельных участков, цель использования которых не соответствует основным видам разрешенного использования.

В первой инстанции СОФЖИ убедил суд, который обязал город передать территории истцу. Однако решение не устояло в вышестоящей инстанции.

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