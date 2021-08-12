СОФЖИ не удается собрать земли под "5 кварталов"

Департамент управления имуществом Самары добился отмены решения по землям, входящим в квадрат улиц проекта "5 кварталов".
Напомним, речь идет об участках на ул. Садовой, 116-118. По этим адресам расположены жилые дома 1885 и 1917 года постройки, которые в 2015 г. по договору отселения выкупил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).
Год назад организация обратилась в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без торгов и бесплатно. Власти отказали, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Кроме того, закон запрещает приватизацию земельных участков, цель использования которых не соответствует основным видам разрешенного использования.
В первой инстанции СОФЖИ убедил суд, который обязал город передать территории истцу. Однако решение не устояло в вышестоящей инстанции.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))