СОФЖИ не удается собрать земли под "5 кварталов"

Департамент управления имуществом Самары добился отмены решения по землям, входящим в квадрат улиц проекта "5 кварталов".

Напомним, речь идет об участках на ул. Садовой, 116-118. По этим адресам расположены жилые дома 1885 и 1917 года постройки, которые в 2015 г. по договору отселения выкупил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ).

Год назад организация обратилась в департамент управления имуществом, чтобы согласовать передачу земель под этими объектами без торгов и бесплатно. Власти отказали, поскольку в отношении спорных площадок правительством Самарской области утверждены проекты планировки и межевания. Кроме того, закон запрещает приватизацию земельных участков, цель использования которых не соответствует основным видам разрешенного использования.

В первой инстанции СОФЖИ убедил суд, который обязал город передать территории истцу. Однако решение не устояло в вышестоящей инстанции.