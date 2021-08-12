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Общество

Реконструкцию Заводского шоссе планируется закончить к концу года

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по вопросу реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда, в котором приняли участие представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, муниципальных властей и компании-подрядчика.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Реконструкция второй очереди Заводского шоссе стартовала в 2019 году. Согласно контракту, в срок до конца ноября 2020 г. планировалось отремонтировать и расширить трассу, увеличив пропускную способность дороги и разгрузив транспортные потоки. Но в процессе выполнения работ возникли проблемы из-за электрических кабелей, которые были обнаружены на участке от ул. Профильной до проезда Мальцева. Потребовалась корректировка проекта.

Как сообщил подрядчик, в настоящий момент проект, учитывающий вынос кабельных линий и сетей связи из зоны строительства дорожного полотна, готов и проходит госэкспертизу. После получения положительного заключения строители приступят к обустройству последней полосы движения.

"На данный момент выполнено более 80% строительно-монтажных работ. Практически по всей поверхности уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, по всей длине проезжей части с двух сторон смонтированы тротуары, пешеходные ограждения, устроено освещение. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены светофоры и дорожные знаки, построены ливневая, бытовая канализации. Остается последний этап - строительство 800 метров дополнительной полосы движения", - доложил о ходе работ губернатору первый заместитель генерального директора ООО "Автодоринжиниринг" Алексей Грузинцев.

По словам дорожника, на участке придется переносить 40 кабельных линий, принадлежащих 14 собственникам. Сейчас полностью построено три полосы, после переноса кабелей будет построен и оставшийся участок четвертой. Останется провести обустройство тротуаров, освещения.

"Проект готовила организация из вашей группы, поэтому не нужно пенять на то, что проект некачественный. Исправляйте за своими товарищами. Вы - одна группа компаний", - подчеркнул губернатор.

Алексей Грузинцев подтвердил, что компания исправляет ошибки за свой счет.
Согласно скорректированному проекту, срок окончания реконструкции - январь 2022 года. При этом подрядчик уверяет, что основные работы будут завершены уже в текущем дорожном сезоне, а движение перекрываться не будет ни на один день.

"Мост через Сок на 1,5 года раньше открыли! А у вас уже фактически год просрочки. Почувствуйте разницу. Совершенно точно есть некачественная подготовительная документация и неполная координация на этапе строительства. Разбирайтесь. Ноябрь - предельный срок, все работы должны быть завершены, - поставил задачу губернатор. - Для нас важно, чтобы опережающими темпами, какими мы привыкли работать, предъявить результаты и претендовать на дополнительные средства".

Кроме того, глава региона отметил, насколько важна эта реконструкция для жителей района и города в целом. Улучшение транспортной инфраструктуры позволит привлечь новых инвесторов, что, в свою очередь, гарантирует создание новых рабочих мест и улучшение благосостояния жителей всего региона. "Заводское шоссе - и для меня улица родная. Когда-то я ездил этой дорогой на завод, на первое производство, на котором трудился", - отметил руководитель области.

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