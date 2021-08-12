В Самарской области будут судить охотника, случайно застрелившего мужчину

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В Самарской области в суд направили уголовное дело 64-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.