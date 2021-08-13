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Общество

В Самарской области вновь продлен запрет на посещение лесов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минлесхоз опубликовал новый приказ, в соответствии с которым ограничение на посещение лесов продлевается до 19 августа. Документ размещен на сайте правительства Самарской области.

"В связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области приказываю внести изменение в приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 30 июля 2021 г. "Об ограничении пребывания граждан в лесах", — отмечается в документе, подписанном министром ведомства Александром Ларионовым.

Таким образом, действие запрета пролонгируется с 13 до 19 августа.

Напомним, предыдущий запрет был введен с 31 июля по 13 августа на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств.

До этого посещение лесов было запрещено с 10 до 25 июля. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.

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