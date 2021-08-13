В Самарской области вновь продлен запрет на посещение лесов

Региональный минлесхоз опубликовал новый приказ, в соответствии с которым ограничение на посещение лесов продлевается до 19 августа. Документ размещен на сайте правительства Самарской области.
"В связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области приказываю внести изменение в приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 30 июля 2021 г. "Об ограничении пребывания граждан в лесах", — отмечается в документе, подписанном министром ведомства Александром Ларионовым.
Таким образом, действие запрета пролонгируется с 13 до 19 августа.
Напомним, предыдущий запрет был введен с 31 июля по 13 августа на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств.
До этого посещение лесов было запрещено с 10 до 25 июля. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас