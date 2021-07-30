В Самарской области обновили запрет на посещение лесов

Региональный минлесхоз опубликовал приказ, в соответствии с которым устанавливается запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в связи с наступлением высокой пожарной опасности.
Запрет введен с 31 июля по 13 августа на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств.
Напомним, предыдущий запрет был введен с 10 до 25 июля. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.