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Общество

В Самарской области обновили запрет на посещение лесов

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минлесхоз опубликовал приказ, в соответствии с которым устанавливается запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в связи с наступлением высокой пожарной опасности.

Запрет введен с 31 июля по 13 августа на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств.

Напомним, предыдущий запрет был введен с 10 до 25 июля. Ранее ограничения на въезд и прогулки в лесах действовали с 7 по 11 мая, с 29 мая по 14 июня.

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