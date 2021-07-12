В Самарской области введен запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым вводится запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Информация об этом размещена на сайте облправительства.

Запрет установлен с 10 по 25 июля на территории 12 лесничеств региона: Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского и Шенталинского.

Напомним, в начале июля в минлесхозе опубликовали приказ о снятии ограничении на пребывании граждан в лесах. Запрет действовал с 29 мая по 14 июня.

В мае запрет распространял свое действие с 7 по 11 число.