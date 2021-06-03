В Самарской области снят запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым снимаются ограничения на пребывание граждан в лесах. Информация об этом размещена на сайте облправительства.

"Приказываю признать утратившим силу приказ минлесхоза от 28 мая "Об ограничении пребывания граждан в лесах", - отмечается в документе, подписанном главой профильного ведомства Александром Ларионовым.

Приказ от 28 мая предписывал установить запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 29 мая по 14 июня 2021 г. включительно на территории 10 лесничеств региона: Безенчукского, Волжского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского.

Напомним, в 2021 г. запрет на посещение лесов в Самарской области был принят 7 мая и действовал до конца месяца.