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Общество

Карта жителя Самарской области теперь появится и в смартфонах

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Цифровой регион" в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика" запустило мобильное приложение Карты жителя Самарской области. Приложение уже доступно для бесплатного скачивания в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS).

Проект карты жителя был инициирован в прошлом году губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в послании депутатам губернской думы и жителям региона.

"Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую Самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это позволяет  информировать людей о тех мероприятиях, которые организуются на муниципальном, государственном уровне, чтобы через мобильное приложение, по этой карточке человек мог бесплатно попасть на концерт, выставку, спортивные соревнования, парад, какое-либо другое общественное мероприятие", - сказал глава региона.

Одной из основных функций как мобильного приложения, так и интернет-портала станет возможность подать онлайн заявку на оформление карты жителя.

Уже сейчас пользователи интернет-портала и мобильного приложения "Карта жителя Самарской области" могут узнавать свежие новости и информацию о мероприятиях, проводимых на территории губернии, также доступны предложения о скидках и акциях от партнеров - участников проекта.

Мобильное приложение представляет собой агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: "Афиша", "Новости", "Опросы", "Скидки и акции", также в информационной системе представлены некоторые сервисы Госуслуг.

В формировании новостной ленты реализуется механизм приоритетных адресных уведомлений граждан о наиболее важных событиях. Размещение контента происходит путем агрегирования и адаптации информации с партнерских сайтов. Заполнение раздела "Афиша" происходит путем генерации информации с федерального портала "Культура.рф".

Для публикации опросов по наиболее актуальным темам, сбора общественного мнения, оценки качества оказываемых услуг и предоставляемых сервисов, получения обратной связи от жителей региона функционирует раздел "Опросы". К примеру, жители Самарской области смогут расставлять приоритеты благоустройства общественных пространств (скверов, парков, бульваров) и решать, как должно развиваться отдельное муниципальное образование или вся область в целом.

Раздел "Скидки и акции" представляет собой список торгово-сервисных предприятий, являющихся партнерами проекта и предоставляющих скидки и бонусы для пользователей карты жителя Самарской области.

Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал и мобильное приложение позволяют познакомиться с программой лояльности платежной системы "МИР" от "Национальной системы платежных карт".

"Мобильное приложение создано в целях адресного предоставления гражданам сервисов и услуг экосистемы проекта "Карта жителя Самарской области". Мы считаем своей первоочередной задачей создание удобного и полезного инструмента для ежедневного использования жителями нашего региона, - сообщил и.о. руководителя ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

Веб-портал "Карта жителя Самарской области" доступен в Интернете по адресу http://card.samregion.ru

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