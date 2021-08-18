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Происшествия

В одном из санаториев Самарской области на три месяца "заморозили" работу парового котла

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность парового котла в одном из санаториев Самарской области, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

В ходе плановой проверки одного из санаториев региона были установлены нарушения в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта. Оказалось, что руководство учреждения не провело техническое диагностирование внутреннего газопровода котельной, а также установленных на нем технических  устройств.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Суд назначил наказание в виде приостановки деятельности по эксплуатации парового котла.

"Судебные приставы-исполнители выехали по месту нахождения санатория. Деятельность по эксплуатации парового котла приостановлена на 90 суток. Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами", — отмечается в сообщении.

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